Un parcours de 45 minutes, sans escale, qui vous fait découvrir le patrimoine historique de Sainte-Maxime.

Embarquez à bord du Petit Train de Sainte-Maxime pour une balade contée à travers une partie de la vieille ville et ses lieux emblématiques. Découvrez l’histoire du Sémaphore ou encore le château Gaumont. Au détour des ruelles, entre anecdotes et commentaires sur la région, vous pourrez admirer la splendide vue sur Saint-Tropez et son golfe légendaire ! Un merveilleux moment de découverte et de divertissement à partager en famille ou entre amis !

Avenue Charles de Gaulle Avenue Charles De Gaulle 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 42 65 72 28 Un parcours de 45 minutes, sans escale, qui vous fait découvrir la ville et ses magnifiques vues sur le Golfe de Saint-Tropez.

