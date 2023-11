Rando Trail Nocturne Avenue Charles de Gaulle Saint-Ciers-sur-Gironde, 1 décembre 2023, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Saint-Ciers-sur-Gironde,Gironde

Les sapeurs pompiers de ST CIERS SUR GIRONDE organisent la Rando Trail nocturne du Téléthon (recette intégralement reversée à l’AFM TELETHON).

3 circuits : 5, 10 ou 14 kilomètres, lampe torche ou frontale recommandée.

Départ du club house du stade de Saint-Ciers sur Gironde..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

Avenue Charles de Gaulle Stade

Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The ST CIERS SUR GIRONDE firefighters are organizing the Telethon night-time Rando Trail (proceeds to be donated in full to AFM TELETHON).

3 circuits: 5, 10 or 14 kilometers, flashlight or headlamp recommended.

Start from the Saint-Ciers sur Gironde stadium clubhouse.

El cuerpo de bomberos de ST CIERS SUR GIRONDE organiza el Téléthon nocturno Rando Trail (los beneficios se donarán íntegramente a la AFM TELETHON).

3 circuitos: 5, 10 o 14 kilómetros, se recomienda llevar linterna o frontal.

Salida desde el club del estadio de Saint-Ciers sur Gironde.

Die Feuerwehr von ST CIERS SUR GIRONDE organisiert den nächtlichen Rando Trail zum Telethon (Einnahmen gehen vollständig an den AFM TELETHON).

3 Strecken: 5, 10 oder 14 Kilometer, Taschenlampe oder Stirnlampe empfohlen.

Start am Clubhaus des Stadions von Saint-Ciers sur Gironde.

