Marché de Rochefort avenue Charles De Gaulle Rochefort, 31 décembre 2023, Rochefort.

Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 07:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00

Trois fois par semaine (mardi, jeudi et samedi), le centre-ville s’anime autour de l’un des plus beaux marchés de la région. Depuis plus de 3 siècles, ce marché est un lieu de rencontres et d’échanges des plus importants dans la région.

avenue Charles De Gaulle

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan