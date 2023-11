Concert de Noël Labenne Avenue Charles de Gaulle Labenne, 21 décembre 2023, Labenne.

Labenne,Landes

« Tous dans le Van » : c’est à Labenne que les élèves de l’antenne Sud du conservatoire des Landes vous donnent rendez-vous ce jeudi, pour leur concert de Noël..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 19:30:00. EUR.

Avenue Charles de Gaulle Salle des fêtes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Tous dans le Van » (All in the Van): the students of the Landes conservatoire’s southern branch will be in Labenne this Thursday for their Christmas concert.

« Tous dans le Van »: los alumnos de la sección sur del conservatorio de las Landas están este jueves en Labenne para su concierto de Navidad.

« Tous dans le Van »: In Labenne laden Sie die Schüler der Zweigstelle Süd des Konservatoriums des Departements Landes am Donnerstag zu ihrem Weihnachtskonzert ein.

