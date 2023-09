EXPOSITION DE LA MAQUETTE DE LA LIGNE 5 DE TRAMWAY Avenue Charles de Gaulle Clapiers, 19 octobre 2023, Clapiers.

Après avoir été installée au sein de l’Hôtel de Ville de Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas et à la Maison pour Tous Michel Colucci, le public est désormais invité à venir (re)découvrir la maquette de la Ligne 5 de tramway, exposée jusqu’au 19 octobre 2023, à la médiathèque Albert Camus de Clapiers.

Avenue Charles de Gaulle

After being installed at Montpellier?s Hôtel de Ville, Saint-Jean-de-Védas and Maison pour Tous Michel Colucci, the public is now invited to (re)discover the tramway Line 5 model, on display until October 19, 2023, at the Albert Camus media library in Clapiers

Tras haber sido instalada en el Ayuntamiento de Montpellier, en Saint-Jean-de-Védas y en la Maison pour Tous Michel Colucci, ahora se invita al público a (re)descubrir la maqueta de la línea 5 del tranvía, expuesta hasta el 19 de octubre de 2023, en la mediateca Albert Camus de Clapiers

Nachdem das Modell der Straßenbahnlinie 5 im Rathaus von Montpellier, in Saint-Jean-de-Védas und im Maison pour Tous Michel Colucci ausgestellt wurde, ist die Öffentlichkeit nun eingeladen, das Modell (wieder) zu entdecken, das bis zum 19. Oktober 2023 in der Mediathek Albert Camus in Clapiers ausgestellt wird

