Marché de noël et bourse aux jouets Carpiquet Avenue Charles de Gaulle Carpiquet, 3 décembre 2023, Carpiquet.

Carpiquet,Calvados

Rendez-vous le dimanche 3 décembre de 10h à 18h à Carpiquet devant la salle de spectacles avenue Charles de Gaulle pour le marché de noël et la bourse aux jouets 2023. Nous vous proposons une journée riche en animations, découvrez la programmation :Before – 2 décembre 2023

Concert de L’ENSEMBLE VOCAL TESSYTURES le samedi 2 décembre à 17h à l’église de Carpiquet3 décembre 202310h/18h : Exposants du marché de Noël10h/18h : Bourse aux jouets11h/13h et 15h30/17h30 : Animation musicale avec Thomas Cappe11h/17h : Promenade en calèche15h/16h : Photo avec le Père Noël18h : Conte de noël sur écran géant « On a volé les rennes du Père Noël » et feu d’artifice

Restauration sur place : crêpes, marrons, boissons chaudes

Infos et réservations pour la bourse aux jouets : au 02 31 71 16 00 ou téléchargement du formulaire sur Carpiquet.fr.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Avenue Charles de Gaulle Salle de Spectacles

Carpiquet 14650 Calvados Normandie



Join us on Sunday December 3 from 10am to 6pm in Carpiquet, in front of the salle de spectacles on avenue Charles de Gaulle, for the 2023 Christmas market and toy fair. We’ve got a full day of entertainment in store for you, so check out the program:Before – December 2, 2023

Concert by L?ENSEMBLE VOCAL TESSYTURES on Saturday, December 2 at 5pm in Carpiquet churchDecember 3, 202310am/6pm: Christmas market stallholders10am/6pm: Toy fair11am/13pm and 3:30pm/17:30pm: Musical entertainment with Thomas Cappe11am/17pm: Horse-drawn carriage ride3pm/16pm: Photo with Santa Claus6pm: Christmas story on giant screen « On a volé les reennes du Père Noël » and fireworks display

On-site catering: crêpes, chestnuts, hot drinks

Information and reservations for the toy fair: 02 31 71 16 00 or download the form on Carpiquet.fr

Únase a nosotros el domingo 3 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h, en Carpiquet, frente al auditorio de la avenida Charles de Gaulle, para asistir al mercado navideño y feria del juguete 2023. Le aguarda una jornada repleta de actividades. Consulte el programa:Antes – 2 de diciembre de 2023

Concierto de L’ENSEMBLE VOCAL TESSYTURES el sábado 2 de diciembre a las 17h en la iglesia de Carpiquet3 de diciembre de 202310h/18h: Puestos del mercado de Navidad10h/18h: Feria del juguete11h/13h y 15h30/17h30: Animación musical con Thomas Cappe11h/17h: Paseo en coche de caballos15h/16h: Foto con Papá Noel18h: Cuento de Navidad en pantalla gigante « On a volé les reennes du Père Noël » y castillo de fuegos artificiales

Restauración in situ: crepes, castañas, bebidas calientes

Información y reservas para la feria del juguete: 02 31 71 16 00 o descargue el formulario de Carpiquet.fr

Am Sonntag, den 3. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr findet in Carpiquet vor der Veranstaltungshalle in der Avenue Charles de Gaulle der Weihnachtsmarkt und die Spielzeugbörse 2023 statt. Wir bieten Ihnen einen Tag voller Animationen, entdecken Sie das Programm:Before – 2. Dezember 2023

Konzert des VOCAL ENSEMBLE TESSYTURES am Samstag, den 2. Dezember um 17 Uhr in der Kirche von Carpiquet3. Dezember 202310h/18h: Aussteller des Weihnachtsmarktes10h/18h: Spielzeugbörse11h/13h und 15h30/17h30: Musikalische Unterhaltung mit Thomas Cappe11h/17h: Kutschenfahrt15h/16h: Foto mit dem Weihnachtsmann18h: Weihnachtsmärchen auf Großleinwand « On a volé les rennes du Père Noël » (Wir haben die Rentiere des Weihnachtsmanns gestohlen) und Feuerwerk

Verpflegung vor Ort: Crêpes, Maronen, heiße Getränke

Infos und Reservierungen für die Spielzeugbörse: unter 02 31 71 16 00 oder Download des Formulars auf Carpiquet.fr

