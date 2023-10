FOIRE AU GRAS DE BELPECH avenue Charles de Gaulle Belpech, 10 décembre 2023, Belpech.

Belpech,Aude

Le dimanche 10 décembre, le comité des foires de Belpech donne rendez-vous à tous les gourmets pour sa 47ème foire au gras !

Au programme :

– à 10h : remise des prix concours de foie gras et plats cuisinés

– à 10h30 : défilé de la confrérie

– à 11h : intronisations à la confrérie des Fins Gourmets

– à 11h30 : remise du Trophée Verdale

Animations gratuites toute la journée : marché de produits du terroir de 8 H à 17 H, stand « mangez Audois »…

Marché au gras des producteurs locaux à la salle polyvalente de 8 H à 12 H.

Repas gastronomique à 13h à la salle polyvalente.

Inscriptions et renseignements au 04.68.23.34.62..

2023-12-10 08:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

avenue Charles de Gaulle

Belpech 11420 Aude Occitanie



On Sunday, December 10, the Belpech fair committee invites all gourmets to its 47th Foire au gras!

On the program:

– 10am: prize-giving ceremony for foie gras and ready-cooked meal competitions

– 10:30 am: Brotherhood parade

– 11 a.m.: Fins Gourmets brotherhood inductions

– 11:30 am: presentation of the Verdale Trophy

Free entertainment all day: local produce market from 8 am to 5 pm, « mangez Audois » stand…

Local producers’ fat market in the Salle Polyvalente from 8 am to 12 pm.

Gastronomic meal at 1pm in the salle polyvalente.

Registration and information on 04.68.23.34.62.

El domingo 10 de diciembre, el Comité de la Feria de Belpech invita a todos los gourmets a su 47ª feria de la grasa

En el programa

– a las 10 h: entrega de premios de los concursos de foie gras y platos cocinados

– 10.30 h: desfile de la Cofradía

– 11.00 h: ingreso en la cofradía Fins Gourmets

– 11.30 h: Entrega del Trofeo Verdale

Animación gratuita durante todo el día: mercado de productos locales de 8.00 a 17.00 h, stand « mangez Audois », etc.

Mercado de grasa con productores locales en la Sala Polivalente de 8.00 a 12.00 h.

Comida gastronómica a las 13h en la sala del pueblo.

Inscripciones e información en el 04.68.23.34.62.

Am Sonntag, den 10. Dezember, lädt das Messekomitee von Belpech alle Feinschmecker zu seiner 47. Fettaktion ein!

Auf dem Programm stehen:

– um 10 Uhr: Preisverleihung des Wettbewerbs für Foie gras und Fertiggerichte

– um 10.30 Uhr: Umzug der Bruderschaft

– um 11 Uhr: Aufnahme in die Confrérie des Fins Gourmets (Bruderschaft der Feinschmecker)

– um 11.30 Uhr: Verleihung der Trophäe Verdale

Kostenlose Animationen den ganzen Tag über: Markt mit regionalen Produkten von 8 bis 17 Uhr, Stand « mangez Audois »…

Fettmarkt der lokalen Produzenten in der Mehrzweckhalle von 8 H bis 12 H.

Gastronomisches Essen um 13 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Anmeldungen und Informationen unter 04.68.23.34.62.

