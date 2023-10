FOIRE AU GRAS DE BELPECH avenue Charles de Gaulle Belpech, 9 décembre 2023, Belpech.

Belpech,Aude

Durant le week-end, le comité des foires de Belpech donne rendez-vous à tous les gourmets pour sa 47ème foire au gras !

Au programme :

– De 8 H à 12 H : Marché au gras des producteurs locaux à la salle polyvalente.

– De 8 H à 17 H : Marché de Noël.

– 12 H : Repas Cassoulet

– 10H30 : Concours de plats cuisinés.

2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

avenue Charles de Gaulle

Belpech 11420 Aude Occitanie



Over the weekend, the Belpech fair committee invites all gourmets to its 47th Foire au gras!

On the program:

– 8 a.m. to 12 p.m.: Marché au gras with local producers at the salle polyvalente.

– 8 am to 5 pm: Christmas market.

– 12 H: Cassoulet meal

– 10:30 am: Cooked dish competition

Durante el fin de semana, el Comité de Ferias de Belpech invita a todos los gourmets a su 47ª feria de la grasa

En el programa:

– De 8.00 a 12.00 h: Mercado de la grasa con los productores locales en la Sala Polivalente.

– De 8:00 a 17:00 h: mercado navideño.

– 12.00 h: Comida cassoulet

– 10.30 h: Concurso de platos cocinados

Während des Wochenendes lädt das Messekomitee von Belpech alle Feinschmecker zu seiner 47. Fettaktion ein!

Auf dem Programm stehen:

– Von 8 H bis 12 H: Fettmarkt der lokalen Produzenten in der Mehrzweckhalle.

– Von 8 bis 17 Uhr: Weihnachtsmarkt.

– 12 H: Cassoulet-Mahlzeit

– 10.30 Uhr: Wettbewerb für Fertiggerichte

Mise à jour le 2023-10-27 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11