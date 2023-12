MENU DE LA SAINT SYLVESTRE Avenue Charles de Gaulle Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Avenue Charles de Gaulle Beaune, 31 décembre 2023, Beaune.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 22:00:00 . Menu de la Saint-Sylvestre Alors que les dernières heures de cette année 2023 s’effilochent, nous vous invitons à accueillir 2024 avec gourmandises et raffinement. Offrez-vous la table de Philippe LEGRAND et dégustez son menu d’exception pour un moment délicieux et festif en compagnie de vos proches. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre table pour le Dimanche 31 Décembre, pour dîner. Retrouvez tous nos menus de fêtes sur www.m7-restaurant.com EUR.

Avenue Charles de Gaulle M7 Restaurant by Mercure Beaune

Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

