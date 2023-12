MENU DE NOËL – Mercure Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

fin : 2023-12-24 22:00:00 . Le Dimanche 24 Décembre, profitez de la table de Philippe LEGRAND et dégustez son menu d’exception. Pour l’occasion, le M7 Restaurant se pare des couleurs de Noël pour vous faire passer de savoureux moments avec vos proches. Laissez vous chouchouter par notre équipe et faites vous plaisir dans une ambiance festive. Retrouvez notre menu de Noël sur www.m7-restaurant.com N’hésitez pas à nous contacter pour réserver au 03 80 22 22 00. EUR.

Avenue Charles de Gaulle M7 Restaurant by Mercure Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

