Soirée brillante de la véloterie Avenue Charles de Freycinet Cahors, 8 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

La Véloterie Cahors se déroulera à la Place Claude Rousseau, Cahors, avec une durée de 4 heures.

La soirée du vendredi 8 décembre promet un programme brillant, débutant à 17h avec la distribution gratuite d’accessoires réfléchissants pour assurer une meilleure visibilité sur les routes hivernales. À 18h, une petite balade est prévue, permettant aux participants de mettre en pratique leurs nouveaux équipements lumineux. Enfin, à 19h, la MJC sera délocalisée à la Bourse du Travail (Place Claude Rousseau, Cahors) pour un ciné-débat. Le film documentaire « Les Délivrés » de Thomas Grandremy (52 minutes) sera projeté en présence de Attac Lot. Le documentaire suit l’histoire de Damien et Clément, coursiers à vélo, qui, confrontés aux conditions de travail imposées par des plateformes telles qu’Uber Eats et Deliveroo, décident de faire bloc et s’engagent dans la lutte sociale, éveillant ainsi leur conscience politique..

Avenue Charles de Freycinet La Véloterie

Cahors 46000 Lot Occitanie



The evening of Friday December 8 promises a brilliant program, starting at 5pm with the free distribution of reflective accessories to ensure better visibility on winter roads. At 6 p.m., a short ride is planned, allowing participants to put their new luminous equipment into practice. Finally, at 7pm, the MJC will move to the Bourse du Travail (Place Claude Rousseau, Cahors) for a film-debate. The documentary film « Les Délivrés » by Thomas Grandremy (52 minutes) will be screened in the presence of Attac Lot. The documentary follows the story of Damien and Clément, bicycle couriers, who, confronted with the working conditions imposed by platforms such as Uber Eats and Deliveroo, decide to stand together and engage in social struggle, awakening their political consciousness.

La tarde del viernes 8 de diciembre promete un programa brillante, que comenzará a las 17.00 horas con una distribución gratuita de accesorios reflectantes para garantizar una mejor visibilidad en las carreteras invernales. A las 18.00 horas, un breve recorrido permitirá a los participantes poner en práctica su nuevo equipo de iluminación. Por último, a las 19.00 horas, el MJC se trasladará a la Bourse du Travail (Place Claude Rousseau, Cahors) para asistir a un cine-debate. Se proyectará el documental « Les Délivrés », de Thomas Grandremy (52 minutos), en presencia de Attac Lot. El documental sigue la historia de Damien y Clément, mensajeros ciclistas que, ante las condiciones de trabajo impuestas por plataformas como Uber Eats y Deliveroo, deciden permanecer juntos y emprender la lucha social, despertando así su conciencia política.

Der Freitagabend, der 8. Dezember, verspricht ein glänzendes Programm und beginnt um 17 Uhr mit der kostenlosen Verteilung von reflektierenden Accessoires, die für eine bessere Sichtbarkeit auf den winterlichen Straßen sorgen sollen. Um 18 Uhr ist ein kleiner Spaziergang geplant, bei dem die Teilnehmer ihre neue Leuchtausrüstung in die Praxis umsetzen können. Um 19 Uhr schließlich wird das MJC zu einer Filmdebatte in die Bourse du Travail (Place Claude Rousseau, Cahors) verlegt. In Anwesenheit von Attac Lot wird der Dokumentarfilm « Les Délivrés » (Die Entlassenen) von Thomas Grandremy (52 Minuten) gezeigt. Der Dokumentarfilm folgt der Geschichte der Fahrradkuriere Damien und Clément, die sich angesichts der Arbeitsbedingungen, die ihnen von Plattformen wie Uber Eats und Deliveroo aufgezwungen werden, dazu entschließen, sich zusammenzuschließen und sich dem sozialen Kampf zu verschreiben, wodurch ihr politisches Bewusstsein geweckt wird.

