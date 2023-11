Robert ODDONE Avenue César Baldacchini Gémenos, 17 février 2024, Gémenos.

Gémenos,Bouches-du-Rhône

Robert ODDONE, pianiste atypique vous entraine dans un voyage de mélodies autour du 7eme art..

2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-02-17 . .

Avenue César Baldacchini Théâtre Jean-Marie SEVOLKER

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Atypical pianist Robert ODDONE takes you on a melodic journey around the 7th art.

Robert ODDONE, pianista atípico, le lleva en un viaje de melodías en torno al séptimo arte.

Robert ODDONE, ein ungewöhnlicher Pianist, nimmt Sie mit auf eine Reise voller Melodien rund um die 7.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Gemenos