Marché du Borrigo Avenue Cernuschi, 1 janvier 2023, Menton.

Marché alimentaire et vestimentaire réhabilité en 2016, il est ouvert tous les lundis de 8h à 13h30 afin de proposer une activité de proximité. Il est en pleine structuration et va certainement s’étendre pour le plus grand bonheur des riverains..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Avenue Cernuschi

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



.Food and clothing market rehabilitated in 2016, it is open every monday from 8 am to 1.30 pm to offer a local activity. It is in full structuring and will certainly expand to the delight of residents.

Mercado de alimentación y ropa rehabilitado en 2016, abre todos los lunes de 8 a 13:30 horas para ofrecer una actividad de proximidad. Está en proceso de estructuración y seguramente se ampliará para deleite de los residentes locales.

Der 2016 sanierte Lebensmittel- und Bekleidungsmarkt ist jeden Montag von 8:00 bis 13:30 Uhr geöffnet, um eine Tätigkeit in der Nähe anzubieten. Er befindet sich in einem Prozess der Strukturierung und wird sich zur Freude der Anwohner sicherlich noch ausdehnen.

Mise à jour le 2022-04-02 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles