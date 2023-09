CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U DE BASEBALL Avenue Caumont de la Force Lunéville, 23 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Lunéville accueille le plateau nord des Championnats de France catégorie 15 U de baseball, les 23 et 24 septembre 2023, au terrain de baseball, avenue Caumont la Force.. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 5 EUR.

Avenue Caumont de la Force Terrain de Baseball

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lunéville will host the North Plateau of the French Baseball Championships, category 15 U, on September 23 and 24, 2023, at the baseball field, avenue Caumont la Force.

Lunéville acogerá la Meseta Norte de los campeonatos de Francia de béisbol de categoría 15 U los días 23 y 24 de septiembre de 2023 en el campo de béisbol de la avenida Caumont la Force.

Lunéville ist Gastgeber des Nordplateaus der französischen Meisterschaften der Kategorie 15 U im Baseball am 23. und 24. September 2023 auf dem Baseballfeld in der Avenue Caumont la Force.

