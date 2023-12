Moove Dance Company – Implose Avenue Carnot Mugron Catégories d’Évènement: Landes

Mugron Moove Dance Company – Implose Avenue Carnot Mugron, 20 janvier 2024, Mugron. Mugron Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00 Venez découvrir le premier spectacle de la Moove Dance Company ! Créée par Marine Lafargue, cette compagnie pré-professionnelle est une section de l’association Cap’Danse à Lit-et-Mixe. Elle est composée de 12 danseurs âgés de 10 à 25 ans. Leur premier spectacle « IMPLOSE » mêlant le modern Jazz, danse de caractère et street part à la recherche des sensations oubliées. Les danseurs retracent les mouvements d’âmes auxquels nos corps sont soumis face aux pression extérieures..

Venez découvrir le premier spectacle de la Moove Dance Company ! Créée par Marine Lafargue, cette compagnie pré-professionnelle est une section de l’association Cap’Danse à Lit-et-Mixe. Elle est composée de 12 danseurs âgés de 10 à 25 ans. Leur premier spectacle « IMPLOSE » mêlant le modern Jazz, danse de caractère et street part à la recherche des sensations oubliées. Les danseurs retracent les mouvements d’âmes auxquels nos corps sont soumis face aux pression extérieures.

Venez découvrir le premier spectacle de la Moove Dance Company ! Créée par Marine Lafargue, cette compagnie pré-professionnelle est une section de l’association Cap’Danse à Lit-et-Mixe. Elle est composée de 12 danseurs âgés de 10 à 25 ans. Leur premier spectacle « IMPLOSE » mêlant le modern Jazz, danse de caractère et street part à la recherche des sensations oubliées. Les danseurs retracent les mouvements d’âmes auxquels nos corps sont soumis face aux pression extérieures. EUR.

Avenue Carnot Espace Henri Emmanuelli

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Terres de Chalosse Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mugron Autres Code postal 40250 Lieu Avenue Carnot Adresse Avenue Carnot Espace Henri Emmanuelli Ville Mugron Departement Landes Lieu Ville Avenue Carnot Mugron Latitude 43.749283 Longitude -0.749572 latitude longitude 43.749283;-0.749572

Avenue Carnot Mugron Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mugron/