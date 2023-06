BOU & LES 3 ZOURS Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez, 13 juin 2023, Saint-Félix-de-Lodez.

Saint-Félix-de-Lodez,Hérault

Découvrez une version très originale de Boucle d’Or et les trois ours !

Par un jeu malicieux avec le langage, qui s’appuie sur les illustrations de l’album Bou et les 3 zours, plongez dans l’univers coloré et sensoriel du texte.

Entre narration, jeu théâtral et gestuelle, cette lecture prolonge de manière vivante et intuitive le contenu chatoyant de cet album d’Elsa Valentin et IIya Green..

2023-06-13 à 16:45:00 ; fin : 2023-06-13 17:30:00. .

Avenue Cardinal de Fleury

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie



Discover a highly original version of Goldilocks and the Three Bears!

Using the illustrations from the album Bou et les 3 zours as the basis, you’ll plunge into the colorful, sensory world of the text.

With its mix of narration, theatrical performance and gestures, this reading is a lively and intuitive extension of the shimmering content of this album by Elsa Valentin and IIya Green.

Descubre una versión muy original de Ricitos de oro y los tres osos

A partir de las ilustraciones del álbum Bou et les 3 zours, sumérjase en el universo sensorial y colorista del texto.

Con una mezcla de narración, teatro y movimiento, esta lectura es una extensión viva e intuitiva del brillante contenido de este álbum de Elsa Valentin e IIya Green.

Entdecken Sie eine sehr originelle Version von Goldlöckchen und die drei Bären!

Durch ein schelmisches Spiel mit der Sprache, das sich auf die Illustrationen des Albums Bou et les 3 zours stützt, tauchen Sie in die bunte und sinnliche Welt des Textes ein.

Zwischen Erzählung, Theaterspiel und Gestik verlängert diese Lesung auf lebendige und intuitive Weise den schillernden Inhalt dieses Albums von Elsa Valentin und IIya Green.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT DU CLERMONTAIS