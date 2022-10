Urban Tennis Tour Avenue Camille Sée Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Urban Tennis Tour Samedi 8 octobre, 10h00

accès libre

Dans le cadre de Terre de jeux, la ville de Sèvres accueille la manifestation Urban Tennis Tour. Le public a l’opportunité de s’initier gratuitement à cette nouvelle pratique. A vos raquettes ! Avenue Camille Sée Sèvres Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

2022-10-08T10:00:00+02:00

2022-10-08T18:00:00+02:00

