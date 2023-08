Forum des associations Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou, 10 septembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Retrouvez le forum des associations au Théâtre de verdure à Nogent-le-Rotrou, dimanche 10 septembre de 10h à 18h.

L’occasion de découvrir de nouvelles activités !.

Samedi 2023-09-10 08:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Avenue Camille Gaté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us for the Forum des Associations at the Théâtre de Verdure in Nogent-le-Rotrou, on Sunday September 10 from 10am to 6pm.

An opportunity to discover new activities!

El foro de asociaciones se celebrará en el Théâtre de verdure de Nogent-le-Rotrou el domingo 10 de septiembre de 10.00 a 18.00 horas.

Es la ocasión perfecta para descubrir nuevas actividades

Das Forum der Vereine findet am Sonntag, den 10. September von 10 bis 18 Uhr im Théâtre de verdure in Nogent-le-Rotrou statt.

Eine gute Gelegenheit, neue Aktivitäten zu entdecken!

Mise à jour le 2023-08-25 par OT DU PERCHE