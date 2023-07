ESPACE DANS MA VILLE Avenue Camille Flammarion Toulouse, 17 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Fabrication de satellites et de fusées à air et à eau, construction de robots martiens…

Une semaine d’activités spatiales pour se lancer à l’assaut de l’espace !.

2023-07-17 fin : 2023-07-22 . .

Avenue Camille Flammarion JARDIN DE L’OBSERVATOIRE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Build satellites and air and water rockets, construct Martian robots?

A week of space activities to launch you into space!

¿Construir satélites y cohetes de aire y agua, construir robots para Marte?

Una semana de actividades espaciales que te llevarán al espacio

Bau von Satelliten, Luft- und Wasserraketen, Bau von Marsrobotern?

Eine Woche voller Weltraumaktivitäten, um den Weltraum zu erobern!

Mise à jour le 2023-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE