Japan Tours Festival Avenue Camille Chautemps Tours, 28 juin 2024 10:00, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Retrouvez tout l’univers du manga, les traditions Japonaises et la culture Geek lors d’un festival exceptionnel ! Un weekend au rythme du Soleil couchant, à ne pas manquer.

Le plus grand salon de la Région, avec des animations et des concerts pour tous ainsi que des rencontres exceptionnelles!.

Dimanche 2024-06-28 10:00:00 fin : 2024-06-30 18:00:00. EUR.

Avenue Camille Chautemps

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the world of manga, Japanese traditions and geek culture during an exceptional festival! A weekend at the rhythm of the setting sun, not to be missed.

The biggest fair of the region, with animations and concerts for all as well as exceptional meetings!

Descubra el mundo del manga, las tradiciones japonesas y la cultura friki durante un festival excepcional Un fin de semana al ritmo de la puesta de sol, que no hay que perderse.

La mayor feria de la región, con animaciones y conciertos para todos, así como encuentros excepcionales

Entdecken Sie die ganze Welt der Mangas, die japanischen Traditionen und die Geek-Kultur bei einem außergewöhnlichen Festival! Ein Wochenende im Rhythmus der untergehenden Sonne, das Sie nicht verpassen sollten.

Die größte Messe der Region, mit Animationen und Konzerten für alle und außergewöhnlichen Begegnungen!

Mise à jour le 2023-12-06 par Tours Val de Loire Tourisme