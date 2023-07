Lille Nature Aventure Avenue Butin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Lille Nature Aventure Avenue Butin Lille, 9 août 2023, Lille. Lille Nature Aventure Mercredi 9 août, 13h30 Avenue Butin Sur inscription en Mairie de quartier. Déplacement en transport en commun au départ de la mairie de quartier à 13h30 – Gratuit- 30 places. Au programme : une piste de luge pour les enfants, une tyrolienne, de l’escalade, de l’accrolud, une aire de brumisation, des trampolines, un mini-golf, un espace sportif et prêt de matériel, un espace petite enfance.

Pour tout renseignement, contactez Hichem DJOUABI, adjoint d’animation au 06.38.80.00.19 hdjouabi@mairie-lille.fr. Avenue Butin Avenue Butin Lille 59130 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:hdjouabi@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Avenue Butin Avenue Butin Lille 59130 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

