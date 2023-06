INITIATION À LA PLONGÉE AVENUE BROCARDI Palavas-les-Flots, 17 juin 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 9h à 17h – 2ème séance « les jeunes de Palavas découvrent la plongée avec Octopus plongée » – Initiation à la biologie marine suivi d’un baptême en milieu naturel depuis le bord de mer ( pour les 8-9 ans ) ou depuis un bateau ( pour les 10-14 ans) et parcours subaquatique en palmes, masque, tuba – Sur Inscription – Infos : https://www.octopus-plongee.asso.fr ou 04 67 68 18 43.

2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. .

AVENUE BROCARDI

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



9 a.m. to 5 p.m. – 2nd session « Young people from Palavas discover diving with Octopus plongée » – Introduction to marine biology followed by a baptism in the natural environment from the seashore (for 8-9 year olds) or from a boat (for 10-14 year olds) and underwater course with fins, mask and snorkel – Registration required – Info: https://www.octopus-plongee.asso.fr or 04 67 68 18 43

De 9.00 a 17.00 h – 2ª sesión « Los jóvenes de Palavas descubren el buceo con Octopus plongée » – Introducción a la biología marina seguida de un bautismo en el medio natural desde la orilla del mar (para niños de 8-9 años) o desde un barco (para niños de 10-14 años) y un curso subacuático con aletas, máscara y tubo – Inscripción obligatoria – Info: https://www.octopus-plongee.asso.fr o 04 67 68 18 43

Von 9 bis 17 Uhr – 2. Sitzung « Die Jugendlichen von Palavas entdecken das Tauchen mit Octopus plongée » – Einführung in die Meeresbiologie, gefolgt von einer Taufe im natürlichen Milieu von der Meeresküste aus (für 8-9 Jährige) oder von einem Boot aus (für 10-14 Jährige) und einem Unterwasserparcours mit Flossen, Maske und Schnorchel – Nach Anmeldung – Infos: https://www.octopus-plongee.asso.fr oder 04 67 68 18 43

Mise à jour le 2023-05-27 par OT PALAVAS-LES-FLOTS