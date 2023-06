90ème Fête du Citron® – Exposition de motifs d’agrumes Avenue Boyer Menton, 17 février 2023, Menton.

Menton,Alpes-Maritimes

Berceaux de la Fête du Citron®, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes.

Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes….

2023-02-17 à ; fin : 2023-03-03

Avenue Boyer Avenue de Verdun

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The birthplaces of the Fête du Citron®, Jardins Biovès has been adorning itself with dazzling yellow and orange colours in the colours of the sun since 1936.

Incredible decorations, some of which require nearly fifteen tons of citrus…

Cuna de la Fête du Citron®, los Jardines de Biovès se visten de los colores del sol en deslumbrantes tonos amarillos y naranjas desde 1936.

Decoraciones increíbles, algunas de las cuales requieren cerca de quince toneladas de cítricos?

Die Wiege des Zitronenfests, die Jardins Biovès, kleiden sich seit 1936 in den Farben der Sonne mit blendenden Gelb- und Orangetönen.

Unglaubliche Dekorationen, für die teilweise fast fünfzehn Tonnen Zitrusfrüchte benötigt werden…

