Visite guidée du bourg de Coussac-Bonneval Avenue Bonneval Pacha Coussac-Bonneval, 19 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Balade dans ce village surplombé par le château de Bonneval : histoire

et anecdotes sur le patrimoine et la vie locale d’autrefois..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . EUR.

Avenue Bonneval Pacha

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stroll through this village overlooked by the Château de Bonneval: history

and anecdotes about local heritage and life in days gone by.

Pasee por este pueblo dominado por el Castillo de Bonneval: historia

y anécdotas sobre el patrimonio y la vida local de antaño.

Spaziergang durch dieses Dorf, das vom Schloss Bonneval überragt wird: Geschichte

und Anekdoten über das Kulturerbe und das frühere Leben im Ort.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Pays de Saint-Yrieix