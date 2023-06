Visite Guidée: Le Calvaire des Récollets à la Torche Electrique Avenue Berthelot Romans-sur-Isère, 6 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Jeudis 6 juillet et 3 août à 20h30

Calvaire des Récollets, avenue Berthelot.



Dans la pénombre et la fraîcheur du soir, dans une ambiance propice à la découverte et au mystère … venez découvrir des sites remarquables à la simple lueur d’une torche..

Avenue Berthelot Calvaire des Récollets

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Thursdays, July 6 and August 3 at 8:30 pm

Calvary of the Récollets, Berthelot Avenue.



In the darkness and coolness of the evening, in an atmosphere conducive to discovery and mystery … come and discover remarkable sites by the simple light of a torch.

Jueves 6 de julio y 3 de agosto a las 20.30 h

Calvaire des Récollets, avenida Berthelot.



En la oscuridad y el frescor de la noche, en un ambiente propicio al descubrimiento y al misterio… venga a descubrir lugares notables a la simple luz de una linterna.

Donnerstag, 6. Juli und 3. August um 20:30 Uhr

Calvaire des Récollets, avenue Berthelot.



Im Halbdunkel und in der Kühle des Abends, in einer Atmosphäre, die zu Entdeckungen und Geheimnissen einlädt … entdecken Sie bemerkenswerte Orte beim einfachen Schein einer Fackel.

