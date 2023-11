Foire du livre 2023: Lecture dessinée (Espace des trois provinces) Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Jurassic Love avec Jeoffrey de Pennart et Laurent Audouin.

A 18h30. Agora des trois provinces..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Avenue Bernadette et Jacques Chirac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jurassic Love with Jeoffrey de Pennart and Laurent Audouin.

At 6:30pm. Agora des trois provinces.

Jurassic Love con Jeoffrey de Pennart y Laurent Audouin.

A las 18.30 h. Ágora de las Tres Provincias.

Jurassic Love mit Jeoffrey de Pennart und Laurent Audouin.

18.30 Uhr. Agora der drei Provinzen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Brive Tourisme