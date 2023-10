Festival Bière à Brive 2023 (Espace des trois provinces) Avenue Bernadette et Jacques Chirac Brive-la-Gaillarde, 28 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Festival Bière à Brive: à partir de 11h, dégustation, concerts restauration, animations. Diffusion de la finale de la coupe du monde de rugby 2023. Billetterie sur place ou en ligne sur https://www.biere-a-brive.fr/. Tarif: de 5 à 8 euros. Parking gratuit sur place..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 02:00:00. EUR.

Avenue Bernadette et Jacques Chirac

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Festival Bière à Brive: from 11 a.m., tasting, concerts, food and entertainment. Broadcast of the Rugby World Cup 2023 final. Tickets available on site or online at https://www.biere-a-brive.fr/. Prices: 5 to 8 euros. Free parking on site.

Fiesta de la Cerveza de Brive: a partir de las 11 h, degustación, conciertos, comida y entretenimiento. Retransmisión de la final de la Copa del Mundo de Rugby 2023. Entradas disponibles in situ o en línea en https://www.biere-a-brive.fr/. Precios: de 5 a 8 euros. Aparcamiento gratuito in situ.

Festival Bière à Brive: ab 11 Uhr, Verkostung, Konzerte, Essen und Trinken, Animationen. Übertragung des Endspiels der Rugby-Weltmeisterschaft 2023. Tickets vor Ort oder online unter https://www.biere-a-brive.fr/. Preis: zwischen 5 und 8 Euro. Kostenlose Parkplätze vor Ort.

