Lancement en avant-première d’un nouveau timbre : BICENTENAIRE DU RUGBY À XV Avenue Benoît Frachon Boulazac Isle Manoire, 8 septembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Vendredi 8 Septembre

BICENTENAIRE DU RUGBY À XV

Le 11 septembre 2023, La Poste émet un timbre à l’occasion

du bicentenaire du rugby à XV. L’engagement collectif, la

solidarité et le respect caractérisent ce sport noble, l’un des

plus populaires et médiatiques en France et dans le monde.

Carré d’Imprimerie, 10h à 16h, ZI – Avenue Benoit Frachon, 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE (uniquement le vendredi)..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 16:00:00. .

Avenue Benoît Frachon Zone industrielle

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 8

BICENTENARY OF RUGBY À XV

On September 11, 2023, La Poste will issue a stamp to celebrate

the bicentenary of rugby union. Collective commitment, solidarity

solidarity and respect characterize this noble sport, one of the most

most popular in France and the world.

Carré d?Imprimerie, 10am to 4pm, ZI ? Avenue Benoit Frachon, 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE (Fridays only).

Viernes 8 de septiembre

BICENTENARIO DEL RUGBY UNION

El 11 de septiembre de 2023, La Poste emitirá un sello para celebrar

el bicentenario del rugby union. Compromiso colectivo, solidaridad

solidaridad y respeto son las señas de identidad de este noble deporte, uno de los más

más populares de Francia y del mundo.

Carré d’Imprimerie, de 10:00 a 16:00 h, ZI ? Avenue Benoit Frachon, 24750 BOULAZAC

ISLA MANOIRE (sólo los viernes).

Freitag, 8. September

ZWEIHUNDERT JAHRE RUGBY À XV

Am 11. September 2023 gibt La Poste eine Briefmarke anlässlich des 1

des 200-jährigen Jubiläums des Rugby a XV. Kollektives Engagement, Respekt

solidarität und Respekt sind charakteristisch für diesen edlen Sport, der zu den

beliebtesten und medienwirksamsten Sportarten in Frankreich und der Welt.

Carré d’Imprimerie, 10:00 bis 16:00 Uhr, ZI? Avenue Benoit Frachon, 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE (nur freitags).

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Périgueux