ANIMATION VANNERIE Avenue Bénabarre Aurignac, 27 décembre 2023 14:30, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Découverte de la vannerie et réalisation d’un objet en végétaux sauvages ou osier..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. 5 EUR.

Avenue Bénabarre MUSEE DE L’AURIGNACIEN

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Discover basketry and make an object from wild plants or wicker.

Descubre la cestería y fabrica un objeto con plantas silvestres o mimbre.

Entdeckung der Korbflechterei und Herstellung eines Objekts aus wilden Pflanzen oder Weiden.

