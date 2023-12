VISITES COMMENTÉES POUR LES ENFANTS Avenue Bénabarre Aurignac, 24 décembre 2023 11:00, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Visite du musée spécial enfant pour découvrir la Préhistoire et le musée de manière ludique et adaptée..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 11:30:00. EUR.

Avenue Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



A special children’s visit to the museum to discover Prehistory and the museum in a fun, child-friendly way.

Realice una visita infantil especial al museo para descubrir la prehistoria y el museo de una forma divertida y adaptada a los niños.

Spezieller Museumsbesuch für Kinder, um die Vorgeschichte und das Museum auf spielerische und kindgerechte Weise zu entdecken.

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE