VISITES COMMENTÉES Avenue Bénabarre Aurignac, 23 décembre 2023 14:30, Aurignac.

Aurignac,Haute-Garonne

Visite du musée pour découvrir les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien.

2023-12-23 fin : 2024-01-07 15:30:00. 4 EUR.

Avenue Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie



Visit the museum to discover its collections and the way of life of our Aurignacian ancestors

Visite el museo para descubrir sus colecciones y el modo de vida de nuestros antepasados auriñacienses

Besuch des Museums, um die Sammlungen des Museums und die Lebensweise unserer Vorfahren aus dem Aurignacien kennenzulernen

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE