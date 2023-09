Les Jardins de la Villa Eilenroc Avenue Beaumont Antibes, 16 septembre 2023, Antibes.

Les Jardins de la Villa Eilenroc 16 et 17 septembre Avenue Beaumont entrée libre

La construction de la Villa Eilenroc a débuté en 1864 (pose de la 1ère pierre) pour un riche citoyen hollandais, Hugh-Hope Loudon, ancien gouverneur des Indes Néerlandaises et s’est achevée en 1867. Ce dernier a donné à la demeure le nom d’Eilenroc qui est l’anagramme du prénom de son épouse Cornélie. En 1927, le domaine est racheté par Louis Dudley Beaumont et son épouse Lady Helen Beaumont qui l’a modifié et partiellement aménagé dans un style Art Déco avant d’en faire don à la Ville en 1982.

La prestigieuse demeure du Cap d’Antibes a bénéficié d’un très beau chantier de restauration de ses pièces de réception et de la suite Beaumont.

Avenue Beaumont Cap d'Antibes Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires:

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

