Concert de Julian Marley & The Uprising Band Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer, 28 octobre 2023, La Seyne-sur-Mer.

La Seyne-sur-Mer,Var

Julian Ricardo Marley né le 4 juin 1975 à Londres. Fils de Bob Marley et de Lucy Pounder, il grandit entre l’Angleterre et la Jamaïque. Formé à la musique dès son plus jeune âge, il est à la fois claviériste, batteur, bassiste, guitariste, entre autres..

2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 . .

Avenue Bartolini Centre culturel Tisot

La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Julian Ricardo Marley was born in London on June 4, 1975. Son of Bob Marley and Lucy Pounder, he grew up between England and Jamaica. Trained in music from an early age, he is a keyboardist, drummer, bassist and guitarist, among others.

Julian Ricardo Marley nació en Londres el 4 de junio de 1975. Hijo de Bob Marley y Lucy Pounder, creció entre Inglaterra y Jamaica. Formado como músico desde muy joven, tocaba teclados, batería, bajo y guitarra, entre otras cosas.

Julian Ricardo Marley wurde am 4. Juni 1975 in London geboren. Er ist der Sohn von Bob Marley und Lucy Pounder und wächst zwischen England und Jamaika auf. Er ist Keyboarder, Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist und vieles mehr.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Provence Méditerranée