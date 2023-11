MARCHÉ DE NOËL Avenue Austin Conte Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

MARCHÉ DE NOËL

Avenue Austin Conte Carbon-Blanc, 2 décembre 2023, Carbon-Blanc.

Samedi 2 décembre, 09h00

Marché de Noël

Cette année, le traditionnel Marché de Noël de Carbon-Blanc change de lieu et se tiendra sur l'ilôt Thérèse, le samedi 02 décembre 2023 de 9h à 18h.

Au programme : le marché, photo avec le Père-Noël, atelier maquillage, pêche à la ligne, vente de vin chaud et de marrons grillés, sculpteur de ballons, chants de Noël, un espace jeux, balade en calèche, distribution de plants d'arbres fruitiers et animation d'un stand sur la thématique de réduction des déchets…

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

