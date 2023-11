Rencontre littéraire – Boris Cyrulnik Avenue Antide Boyer Aubagne, 7 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Boris Cyrulnik neuropsychiatre et auteur à l’occasion de la parution chez Odile Jacob de son dernier livre « Quarante voleurs en carence affective » suivie d’une séance de dédicace..

2023-12-07 17:00:00

Avenue Antide Boyer Espace des Libertés

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet neuropsychiatrist and author Boris Cyrulnik on the occasion of the publication by Odile Jacob of his latest book, « Quarante voleurs en carence affective », followed by a book signing.

Encuentro con el neuropsiquiatra y escritor Boris Cyrulnik con motivo de la publicación por Odile Jacob de su último libro, « Quarante voleurs en carence affective », seguido de una firma de libros.

Treffen mit Boris Cyrulnik, Neuropsychiater und Autor, anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Buches « Quarante voleurs en carence affective » bei Odile Jacob mit anschließender Signierstunde.

