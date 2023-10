Concert de Noël – Spécial Disney Avenue Antide Boyer Aubagne, 2 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Plongez-vous avec la Musique Municipale dans l’univers féerique des musiques de Disney qui enchanteront petits et grands..

2023-12-02 16:00:00

Avenue Antide Boyer Espace des Libertés

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Immerse yourself with the Musique Municipale in the fairytale world of Disney music that will enchant young and old alike.

Únete a la Banda Municipal y sumérgete en el mundo de cuento de hadas de la música de Disney que encantará a grandes y pequeños.

Tauchen Sie mit der Musique Municipale in die märchenhafte Welt der Disney-Musik ein, die Groß und Klein verzaubern wird.

