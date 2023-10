Conférence de Françoise Vergès Avenue André Malraux Tours, 4 novembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

En arpentant l’histoire du Louvre, en discutant les impasses de la représentation de l’esclavage, en examinant des tentatives inabouties de subvertir l’institution muséale, Françoise Vergès esquisse un horizon radical :décoloniser le musée c’est mettre en œuvre un « programme de désordre absolu ».

Samedi 2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. EUR.

Avenue André Malraux

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



By surveying the history of the Louvre, discussing the dead ends of the representation of slavery, and examining unsuccessful attempts to subvert the museum institution, Françoise Vergès sketches out a radical horizon: decolonizing the museum means implementing a « program of absolute disorder »

Recorriendo la historia del Louvre, discutiendo los callejones sin salida de la representación de la esclavitud y examinando los intentos fallidos de subvertir la institución museística, Françoise Vergès esboza un horizonte radical: descolonizar el museo significa aplicar un « programa de desorden absoluto »

Indem sie die Geschichte des Louvre durchstreift, die Sackgassen der Darstellung der Sklaverei diskutiert und untaugliche Versuche, die Institution Museum zu unterwandern, untersucht, skizziert Françoise Vergès einen radikalen Horizont: Das Museum zu entkolonialisieren bedeutet, ein « Programm der absoluten Unordnung » umzusetzen

Mise à jour le 2023-10-13 par ADT 37