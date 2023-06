Concert gratuit années 90/2000 Avenue André Malraux Montpon-Ménestérol, 11 août 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Concert années 90/2000 à la Base de Loisirs de Chandos à 21h30, gratuit : 05 53 80 30 21.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . .

Avenue André Malraux Base de Loisirs de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert 90/2000 at the Base de Loisirs de Chandos at 9:30 pm, free: 05 53 80 30 21

Concierto 90s/2000 en la Base de Loisirs de Chandos a las 21.30 h, gratuito: 05 53 80 30 21

Konzert 90/2000 Jahre in der Base de Loisirs de Chandos um 21:30 Uhr, kostenlos: 05 53 80 30 21

Mise à jour le 2023-05-30 par Vallée de l’Isle