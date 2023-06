Initiation à la boxe Avenue André Malraux Montpon-Ménestérol, 1 août 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Initiation à la boxe à la Base de Loisirs de Chandos : gratuit de 14h à 17h : 05 53 81 30 21.

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 17:00:00.

Avenue André Malraux Base de Loisirs de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to boxing at the Base de Loisirs de Chandos: free from 2pm to 5pm: 05 53 81 30 21

Iniciación al boxeo en el Centro de Ocio de Chandos: gratuito de 14.00 a 17.00 horas: 05 53 81 30 21

Einführung in den Boxsport in der Base de Loisirs de Chandos: kostenlos von 14h bis 17h: 05 53 81 30 21

