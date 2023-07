LES APEROS VIGNERONS Avenue André Bringuier Montagnac, 22 juin 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Top départ des apéros vignerons !

Les vignerons de Montagnac vous attendent nombreux pour passer un bon moment, au programme dégustations, foodtrucks, animation musicale..

2023-06-22 18:00:00 fin : 2023-06-22 . EUR.

Avenue André Bringuier

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Start of the winegrowers’ aperitifs!

The winegrowers of Montagnac are waiting for you to have a good time, with tastings, foodtrucks and musical entertainment.

¡Los aperitivos de los viticultores empiezan con fuerza!

Los viticultores de Montagnac le esperan para pasarlo en grande, con degustaciones, foodtrucks y animación musical.

Startschuss für die Apéros der Winzer!

Die Winzer von Montagnac erwarten Sie zahlreich, um eine gute Zeit zu verbringen. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Foodtrucks und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE