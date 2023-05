Un Air de Danse #2 – Salsa Viva / Una Fiesta Latina Avenue Anatole France, 29 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La compagnie colombienne Salsa Viva célèbre dans cette création l’histoire culturelle et le lien fort qui unit les continents africain et américain, berceaux de la musique latine. Un spectacle extravagant et coloré qui fera à coup sûr danser le public !.

2023-07-29 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Avenue Anatole France Parc Jourdan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Colombian company Salsa Viva celebrates in this creation the cultural history and the strong link between the African and American continents, cradles of Latin music. An extravagant and colorful show that is sure to make the audience dance!

La compañía colombiana Salsa Viva celebra la historia cultural y el fuerte vínculo entre los continentes africano y americano, cunas de la música latina. Un espectáculo extravagante y colorista que seguro hará bailar al público

Das kolumbianische Ensemble Salsa Viva feiert in dieser Kreation die kulturelle Geschichte und die starke Verbindung zwischen dem afrikanischen und dem amerikanischen Kontinent, den Wiegen der lateinamerikanischen Musik. Eine extravagante und farbenfrohe Show, die das Publikum mit Sicherheit zum Tanzen bringen wird!

Mise à jour le 2023-05-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence