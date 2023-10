Spectacle – Toc Toc Avenue Amédé Terrail Aouste-sur-Sye, 28 octobre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Spectacle Toc Toc une comedie de Laurent Baffie

Soirée théâtre au profit du fonds social des Sapeurs Pompiers de la Drôme..

2023-10-28 20:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Avenue Amédé Terrail Salle des Fêtes

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Toc Toc a comedy by Laurent Baffie

An evening of theater in aid of the Drôme firefighters’ social fund.

Toc Toc, una comedia de Laurent Baffie

Noche de teatro a beneficio del fondo social de los bomberos de Drôme.

Theaterabend zugunsten des Sozialfonds der Feuerwehrleute der Drôme.

