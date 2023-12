Joyeux Non-Noël Avenue Alsace Lorraine Tulle, 29 décembre 2023, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 21:00:00

fin : 2023-12-29

Un joyeux NON NOËL #11 -Plus de 10 ans que Noel s’est fait un non grâce à cette soirée en passe de devenir mythique, intercalée entre un Noel trop planplan et un premier l’an qui ne tient jamais toutes ses promesses. Et nous, les seules promesses qu’on vous fait, ce sont des guitares tour à tour charmeuses, avec Fanny Marcon, hypnotiques avec Extatic puis tranchantes avec Hinin et les inratables Rotofil Khonaar, avant de laisser la place à quelques beats electro/techno pour nous faire bouger jusqu’en 2024 (ou presque). PAF : 9€, une Coupe de champagne offerte Club House Lemmy Kilmister : parking bas du Centre Culturel et Sportif de Tulle – 36 avenue Alsace Lorraine 19000 Tulle -Bar à vins / Bar à bières et même des softs.

Avenue Alsace Lorraine Centre Culturel

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze