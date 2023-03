BALADE À VÉLO : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DISPERSÉES *NOUVEAUTÉ* Avenue Aliénor d’Aquitaine Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan

BALADE À VÉLO : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DISPERSÉES *NOUVEAUTÉ* Avenue Aliénor d’Aquitaine, 8 avril 2023, Royan. BALADE À VÉLO : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DISPERSÉES *NOUVEAUTÉ* Samedi 8 avril, 14h30 Avenue Aliénor d’Aquitaine 6.50 €, réservation obligatoire, vélos non fournis, visite annulée en cas de pluie Ce parcours inédit permet de découvrir des maisons remarquables qui échappent aux circuits de visites traditionnels. Avis aux amateurs du style 1950 ! Avenue Aliénor d’Aquitaine avenue Aliénor d’Aquitaine, 17200 ROYAN Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:30:00+02:00 – 2023-04-08T16:30:00+02:00

2023-04-08T14:30:00+02:00 – 2023-04-08T16:30:00+02:00 Artgrafik, D.Bibbal

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Avenue Aliénor d’Aquitaine Adresse avenue Aliénor d'Aquitaine, 17200 ROYAN Ville Royan Departement Charente-Maritime Lieu Ville Avenue Aliénor d’Aquitaine Royan

Avenue Aliénor d’Aquitaine Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

BALADE À VÉLO : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DISPERSÉES *NOUVEAUTÉ* Avenue Aliénor d’Aquitaine 2023-04-08 was last modified: by BALADE À VÉLO : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DISPERSÉES *NOUVEAUTÉ* Avenue Aliénor d’Aquitaine Avenue Aliénor d’Aquitaine 8 avril 2023 Avenue Aliénor d’Aquitaine Royan Royan

Royan Charente-Maritime