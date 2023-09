Repas champêtre Avenue Alfred Court Miramont-de-Guyenne, 14 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas de fin de saison de l’association Moto-Club Val de Guyenne. Réservation par SMS ou via leur page Facebook jusqu’au 6 octobre. Session de Flat track dans la journée pour ceux qui le souhaitent..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Avenue Alfred Court Piste de Bouilhaguet

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and join us for the Moto-Club Val de Guyenne association’s end-of-season meal. Reservations by SMS or via their Facebook page until October 6. Flat track session during the day for those who wish.

Ven a la comida de fin de temporada organizada por la asociación Moto-Club Val de Guyenne. Reservas por SMS o a través de su página Facebook hasta el 6 de octubre. Sesión de flat track durante el día para los que lo deseen.

Kommen Sie zahlreich zum Saisonabschlussessen des Vereins Moto-Club Val de Guyenne. Reservierungen per SMS oder über ihre Facebook-Seite bis zum 6. Oktober. Flat-Track-Session im Laufe des Tages für diejenigen, die es wünschen.

