Match d’improvisation Avenue Alexandre Marqui Lourdes, 13 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Venez écouter quelque chose d’insolite à l’espace Robert Hossein à Lourdes ce lundi 13 novembre 2023 à Lourdes : un match d’improvisation !

Les matchs d’improvisation France-Québec ne sont pas seulement une compétition, mais une véritable fête de l’art, de la culture et du sport. En 2015, à l’Olympia, l’équipe de France a remporté la Coupe du Monde d’Improvisation devant l’équipe du Québec de la LNI, marquant un moment historique dans l’histoire de l’improvisation.

En 2023, nous avons l’honneur de vous présenter deux matchs exceptionnels les 12 et 13 novembre à Pau et Lourdes. Ces événements réuniront à nouveau les équipes de France et du Québec pour des matchs passionnants, mélangeant suspense, humour et esprit sportif.

Un match proposé et organisé par Barde Production.

Tarifs :

– plein : 24€

– réduit (étudiant, chômeur sur présentation d’un justificatif) : 20€

Informations et billetterie via les coordonnées ci-dessous..

2023-11-13 20:00:00 fin : 2023-11-13 22:00:00. .

Avenue Alexandre Marqui LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and listen to something unusual at the Espace Robert Hossein in Lourdes this Monday, November 13, 2023: an improvisation match!

The France-Quebec improvisation matches are not just a competition, but a true celebration of art, culture and sport. In 2015, at the Olympia, the French team won the World Cup of Improvisation over the LNI team from Quebec, marking a historic moment in the history of improvisation.

In 2023, we are honored to present two exceptional matches on November 12 and 13 in Pau and Lourdes. These events will once again bring together the French and Quebec teams for exciting matches combining suspense, humor and sportsmanship.

A match proposed and organized by Barde Production.

Prices :

– full: 24?

– reduced (students, unemployed on presentation of proof): 20?

Information and tickets via the contact details below.

Venga a escuchar algo insólito en el Espace Robert Hossein de Lourdes este lunes 13 de noviembre de 2023: ¡un partido de improvisación!

Los partidos de improvisación Francia-Quebec no son sólo una competición, sino una auténtica fiesta del arte, la cultura y el deporte. En 2015, en el Olympia, el equipo francés ganó la Copa del Mundo de Improvisación por delante del equipo quebequés de la LNI, marcando un momento histórico en la historia de la improvisación.

En 2023, tendremos el honor de presentar dos encuentros excepcionales los días 12 y 13 de noviembre en Pau y Lourdes. Estos encuentros reunirán de nuevo a los equipos francés y quebequés en emocionantes partidos que combinarán suspense, humor y deportividad.

Un partido propuesto y organizado por Barde Production.

Entradas :

– completa: 24?

– reducida (estudiantes, desempleados previa presentación de justificante): 20?

Información y entradas disponibles a través de los datos de contacto indicados más abajo.

Hören Sie sich am Montag, dem 13. November 2023, im Espace Robert Hossein in Lourdes etwas Ungewöhnliches an: ein Improvisationsspiel!

Die Improvisationsspiele Frankreich-Québec sind nicht nur ein Wettbewerb, sondern ein wahres Fest der Kunst, der Kultur und des Sports. Im Jahr 2015 gewann das französische Team im Olympia den Improvisations-Weltcup vor dem LNI-Team aus Québec und markierte damit einen historischen Moment in der Geschichte der Improvisation.

Im Jahr 2023 haben wir die Ehre, Ihnen am 12. und 13. November in Pau und Lourdes zwei außergewöhnliche Spiele zu präsentieren. Bei diesen Veranstaltungen werden die Teams aus Frankreich und Québec erneut zu spannenden Matches zusammenkommen, die Spannung, Humor und Sportsgeist miteinander vermischen.

Ein Spiel, das von Barde Production vorgeschlagen und organisiert wird.

Preise:

– voller Preis: 24?

– ermäßigt (Studenten, Arbeitslose gegen Vorlage eines Nachweises): 20?

Informationen und Kartenvorverkauf über die unten angegebenen Kontaktdaten.

