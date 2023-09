Aide pour déclarer vos revenus – sur rendez-vous Avenue Albert François Lacanau, 12 septembre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

A l’occasion de la campagne déclarative, un agent des Finances Publiques peut vous recevoir, sur rendez-vous..

2023-09-12 fin : 2023-09-12 16:30:00. .

Avenue Albert François Pôle de l’aiguillonne

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the declarative campaign, an agent of the Public Finances can receive you, by appointment.

Con motivo de la campaña de declaración, un agente de las Finanzas Públicas puede recibirle, previa cita.

Während der Erklärungskampagne kann Sie ein Beamter der Finanzverwaltung nach Terminvereinbarung empfangen.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Médoc Atlantique