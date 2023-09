MIKA « L’APOCALYPSE CALYPSO TOUR » Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier, 21 mars 2024, Montpellier.

Mika annonce son retour sur scène à l’occasion d’une nouvelle tournée intitulée « L’Apocalypse Calypso Tour ». Le chanteur effectuera une quinzaine de dates en France, dont un seul et unique concert à ne pas manquer à Montpellier (en mars 2024).

Mika announces his return to the stage with a new tour entitled « L?Apocalypse Calypso Tour ». The singer will play some 15 dates in France, including a one-off concert in Montpellier (March 2024)

Mika ha anunciado su regreso a los escenarios con una nueva gira titulada « L’Apocalypse Calypso Tour ». El cantante tocará una quincena de fechas en Francia, incluido un concierto único en Montpellier (marzo de 2024)

Mika kündigt seine Rückkehr auf die Bühne im Rahmen einer neuen Tournee mit dem Titel « L’Apocalypse Calypso Tour » an. Der Sänger wird 15 Konzerte in Frankreich geben, darunter ein einziges Konzert in Montpellier (im März 2024), das Sie nicht verpassen sollten

