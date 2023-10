FLASHDANCE « THE MUSICAL » Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier, 8 mars 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Célébrant son 40e anniversaire, le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène au CASINO DE PARIS puis en tournée dans toutes les villes de France !

Une comédie musicale avec une bande son qui comprend les plus grands hits dance des années 80..

2024-03-08 20:00:00 fin : 2024-03-08 22:00:00. EUR.

Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Celebrating its 40th anniversary, the phenomenon from the hit movie Flashdance is back on stage at the CASINO DE PARIS, then on tour in every city in France!

A musical comedy with a soundtrack featuring the greatest dance hits of the 80s.

Para celebrar su 40º aniversario, el fenómeno de la exitosa película Flashdance vuelve a los escenarios del CASINO DE PARÍS, y después estará de gira por toda Francia

Una comedia musical con una banda sonora compuesta por los grandes éxitos de baile de los años 80.

Zur Feier seines 40. Geburtstags kehrt das Phänomen aus dem Erfolgsfilm Flashdance auf die Bühne des CASINO DE PARIS zurück und geht anschließend auf Tournee durch alle Städte Frankreichs!

Ein Musical mit einem Soundtrack, der die größten Dance-Hits der 80er Jahre enthält.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT MONTPELLIER