HIGHWAY TO SYMPHONY AC/DC TRIBUTE SHOW Avenue Albert-Einstein Domaine de Grammont Montpellier, 1 mars 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Entendre les chansons du légendaire AC/DC lors d’un concert en vie est un rêve pour de nombreux amateurs de rock ! « Highway to Symphony » est un spectacle qui fait rêver ! Le premier et le seul concert avec un orchestre symphonique est une dédicace au célèbre groupe AC/DC avec la participation d’artistes spécialement invités : Jack Frost (la meilleure voix de Bon Scott), et le groupe « The Jack ». Les analogues de cette émission n’existent tout simplement pas !

En une soirée, deux époques vont converger sur la scène ! AC/DC et orchestre symphonique, classique et contemporain. La forte énergie des concerts ne laissera indifférent aucun des milliers d’auditeurs de tous âges.

La billetterie en ligne ouverte

Billetterie également disponible à l’Office de Tourisme

Contact PMR : reservations@sovaproduction.com

Avenue Albert-Einstein

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



